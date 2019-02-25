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Общество

Два года исправительных работ грозит порховичу за неуважение к суду

Прокурор Порховского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, проявившего неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и секретаря судебного заседания. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Порховского района, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

Установлено, что в декабре 2018 года по окончании оглашения судьей постановления о замене жителю Порхова наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, последний проявил неуважение к судье, высказав в ее адрес выражения в грубой неприличной форме, которые, согласно заключению проведенной судебно-лингвистической экспертизы носят оскорбительный характер, унижают честь и достоинство судьи.

Кроме того, данный гражданин, в присутствии третьих лиц высказался и в адрес секретаря судебного заседания в грубой неприличной форме. Экспертиза признала высказывания унижающими честь и достоинство.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.

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