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Общество

Сроки введения электронных водительских прав назвали в ГИБДД

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. «Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Михаил Черников отметил, что нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

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