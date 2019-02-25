Сроки введения электронных водительских прав назвали в ГИБДД
Электронные права могут появиться уже в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.
По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. «Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.
Михаил Черников отметил, что нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.