Сроки введения электронных водительских прав назвали в ГИБДД

22:03, 25 февраля 2019, ПАИ

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. «Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Михаил Черников отметил, что нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.