Открытый фестиваль по брейкингу прошёл в Пскове

22:14, 25 февраля 2019, ПАИ

24 февраля в спорткомплексе «Scandinavia» состоялся открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher-2019», организованный хип-хоп центром «Хоть отбавляй». Как сообщается на сайте спорт в Псковской области, фестиваль состоялся уже в пятый раз и собрал представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Печор, Новоржева, Порхова и Великого Новгорода.

Мероприятие собрало около 150 участников и примерно 250 зрителей. Возраст участников – от 3 до 18 лет.

В этом году в рамках «Pskov Cypher» состоялся отбор на Международный Чемпионат по брейкингу «Битва стилей» во Владимире.

Добавим, что фестиваль проводится с целью популяризации хип-хоп культуры, вовлечения молодежи в занятие творчеством и здоровый образ жизни.