Медали завоевали псковичи на кубке России по пара-бадминтону

22:25, 25 февраля 2019, ПАИ

Псковичи завоевали медали на первом этапе кубка России по пара-бадминтону, который прошёл в Новочебоксарске, сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковскую область представляли Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Екатерина Огинская одержала победу в одиночном разряде, в женском парном разряде и в смешанном парном разряде. Эдуард Барканов занял 3 место в мужском парном разряде.

Всего в турнире принимали участие 62 спортсмена из 15 регионов России.