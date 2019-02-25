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Медали завоевали псковичи на кубке России по пара-бадминтону

Псковичи завоевали медали на первом этапе кубка России по пара-бадминтону, который прошёл в Новочебоксарске, сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковскую область представляли Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Екатерина Огинская одержала победу в одиночном разряде, в женском парном разряде и в смешанном парном разряде. Эдуард Барканов занял 3 место в мужском парном разряде.

Всего в турнире принимали участие 62 спортсмена из 15 регионов России.

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