Подведены итоги областной летней Спартакиаде детей с ОВЗ в Пушкинских Горах

15:29, 17 сентября 2026, ПАИ

XV областная летняя Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья завершилась в Пушкинских Горах сегодня, 17 сентября. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области.

Юные спортсмены боролись за победу в пяти дисциплинах: лёгкая атлетика, дартс, настольный теннис, силовая подготовка и бочча.

В общекомандном первенстве победу одержала команда пыталовского центра специального образования № 2. Второе место заняла команда псковского центра специального образования № 1 (школы № 1 и 2). Третье место – у команды центра специального образования № 1 Пскова (школа № 7).