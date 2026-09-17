Подведены итоги областной летней Спартакиаде детей с ОВЗ в Пушкинских Горах
XV областная летняя Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья завершилась в Пушкинских Горах сегодня, 17 сентября. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области.
Юные спортсмены боролись за победу в пяти дисциплинах: лёгкая атлетика, дартс, настольный теннис, силовая подготовка и бочча.
В общекомандном первенстве победу одержала команда пыталовского центра специального образования № 2. Второе место заняла команда псковского центра специального образования № 1 (школы № 1 и 2). Третье место – у команды центра специального образования № 1 Пскова (школа № 7).
Псковские баскетболисты заняли первое место на групповом этапе Суперкубка «КЭС-Баскет»
Вячеслав Волков назначен заместителем директора по спортивной подготовке ФК «Псков»