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Спорт

Ещё три медали выиграли псковичи на спартакиаде спецолимпиады по конному спорту

Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Надежда» завоевали ещё три медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

  • Ещё три медали выиграли псковичи на спартакиаде спецолимпиды по конному спорту
    Фото: конноспортивный клуб «Родина»
  • Ещё три медали выиграли псковичи на спартакиаде спецолимпиды по конному спорту
    Фото: конноспортивный клуб «Родина»
  • Ещё три медали выиграли псковичи на спартакиаде спецолимпиды по конному спорту
    Фото: конноспортивный клуб «Родина»

В программе «Рабочая тропа» в категории CS Константин Яунзе-Бирюков занял первое место, Виктория Дрогунова стала второй. В категории CI Любовь Дмитрачкова завоевала серебро.

Ранее в рамках спартакиады псковичи уже поднимались на пьедестал. Всего в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов из 26 регионов России.

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