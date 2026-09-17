Ещё три медали выиграли псковичи на спартакиаде спецолимпиады по конному спорту
Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Надежда» завоевали ещё три медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
В программе «Рабочая тропа» в категории CS Константин Яунзе-Бирюков занял первое место, Виктория Дрогунова стала второй. В категории CI Любовь Дмитрачкова завоевала серебро.
Ранее в рамках спартакиады псковичи уже поднимались на пьедестал. Всего в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов из 26 регионов России.
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