Кубок Пскова по фехтованию стартует 3 октября

13:05, 17 сентября 2026, ПАИ

Кубок Пскова по фехтованию пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 3 и 4 октября, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Медали соревнований разыграют в четырёх возрастных группах: мальчики и девочки 2016–2018, 2013–2015 годов рождения, юноши и девушки 2010–2012 годов рождения, а также мужчины и женщины.

Победителей турнира наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, кубками и медалями.