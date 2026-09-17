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Вячеслав Волков назначен заместителем директора по спортивной подготовке ФК «Псков»

Вячеслав Волков назначен на должность заместителя директора по спортивной подготовке футбольного клуба «Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

Вячеслав Волков. Фото: пресс-служба клуба

Волков – воспитанник псковского футбола, защитник. Начинал карьеру в псковском «Машиностроителе», в 1995 году сыграл 12 матчей в Высшей лиге за новороссийский «Черноморец». В дальнейшем выступал за тульский «Арсенал», вологодское «Динамо», «Псков-2000» и «Псков-747», где был капитаном команды. Всего за профессиональные клубы провёл 428 матчей и забил 21 гол.

После завершения карьеры футболиста в 2006 году занялся тренерской деятельностью. В 2007 году вывел «Псков-747» во Второй дивизион ПФЛ. В том же году команда стала обладателем Кубка Северо-Запада и серебряным призёром Всероссийского финала Кубка России среди любителей. С 2008 года является помощником главного тренера псковского клуба. Имеет тренерские лицензии «B-УЕФА» и «C-УЕФА».

«У нашей спортивной школы долгое время отсутствовала единая система подготовки от детских до взрослой команды. Мы приняли решение усилить это направление. Вячеслав Юрьевич посвятил карьеру нашему городу, знает каждого молодого игрока и готов выстраивать систему с нуля. Его главная задача – улучшить качество подготовки наших футболистов», – сказал генеральный директор ФК «Псков» Иван Штылин.

С сентября к обязанностям тренера основной команды Волкова добавится руководство всем спортивным развитием клуба.

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