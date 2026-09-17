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Псковские баскетболисты заняли первое место на групповом этапе Суперкубка «КЭС-Баскет»

Баскетболисты Псковского гуманитарного лицея обыграли команду Казахстана со счётом 68:38 в заключительном матче группового этапа международного Суперкубка школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и заняли первое место в группе B. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: организаторы соревнований

Дабл-дабл в этой встрече на счету Даниила Горбачика, который заработал 17 очков и совершил 16 подборов. Самым результативным на площадке в составе псковского коллектива оказался Степан Качнов с 18-ю заработанными баллами.

Псковичи одержали три победы в трёх играх, ранее взяв верх над командами Монголии и Белоруссии, и вышли в полуфинал турнира. За путёвку в финал они поспорят с победителями матча между первым составом команды России и Абхазией. Встреча пройдёт завтра, 18 сентября, и начнётся в 12:00.

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