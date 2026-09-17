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Спорт

Олимпийский чемпион Максим Опалев проведёт мастер-класс в Пскове

Стала известна программа VIII этапа проекта «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома», который пройдёт в Пскове 19 и 20 сентября. Об этом сообщает Федерация каноэ России.

  • Программа мероприятия
    Фото: Федерация каноэ России
  • Программа мероприятия
    Фото: Федерация каноэ России

В субботу, 19 сентября, весь день с 10:00 будут идти спортивные соревнования под интерактивный саундтрек для зрителей. В 15:30 – уличный перформанс «Огненное шоу». На следующий день в 11:00 стартует образовательная часть мероприятия – семинар по антидопингу. В 13:00 олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Максим Опалев выйдет на воду, чтобы провести мастер-класс.

Максим Опалев. Фото: Федерация каноэ России

Главная цель этапа – привлечение большего числа участников в профессиональный спорт, популяризация здорового образа жизни и выполнение задач национальных проектов в сфере физической культуры и спорта.

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