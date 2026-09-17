Олимпийский чемпион Максим Опалев проведёт мастер-класс в Пскове

12:28, 17 сентября 2026, ПАИ

Стала известна программа VIII этапа проекта «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома», который пройдёт в Пскове 19 и 20 сентября. Об этом сообщает Федерация каноэ России.



Фото: Федерация каноэ России



Фото: Федерация каноэ России



В субботу, 19 сентября, весь день с 10:00 будут идти спортивные соревнования под интерактивный саундтрек для зрителей. В 15:30 – уличный перформанс «Огненное шоу». На следующий день в 11:00 стартует образовательная часть мероприятия – семинар по антидопингу. В 13:00 олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Максим Опалев выйдет на воду, чтобы провести мастер-класс.

Главная цель этапа – привлечение большего числа участников в профессиональный спорт, популяризация здорового образа жизни и выполнение задач национальных проектов в сфере физической культуры и спорта.