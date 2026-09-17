Псковичка стала обладательницей кубка России по спортивному ориентированию

16:46, 17 сентября 2026, ПАИ

Псковичка Екатерина Никитина, представляющая на соревнованиях Новгородскую область, стала победительницей кубка России в кроссовых дисциплинах. Соревнования прошли в Тверской области, сообщили ПАИ в СКО «Русь».

Никитина взяла золото в кросс-классике, где за победу боролись 16 спортсменок со всей России. Кроме того, она заняла четвёртое место в кросс-лонге и сошла с дистанции из-за ошибки в кросс-марафоне.

Ещё один пскович Артём Кондратьев подтвердил разряд кандидата в мастера спорта, а Иван Никитин принял участие в соревнованиях в качестве технического делегата от Федерации спортивного ориентирования России.