Встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове
XXX традиционная встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике, посвящённая памяти заслуженного работника физической культуры Хейно Мехине, пройдёт в Пскове с 30 октября по 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Псковской области.
Награды турнира будут разыграны в четырёх возрастных группах среди мужчин, женщин, юношей и девушек.
Состязания пройдут в барьерном и гладком беге на различные дистанции от 60 до 2 000 метров, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, тройном прыжке.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 октября.
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