Встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове

17:05, 17 сентября 2026, ПАИ

XXX традиционная встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике, посвящённая памяти заслуженного работника физической культуры Хейно Мехине, пройдёт в Пскове с 30 октября по 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Псковской области.

Награды турнира будут разыграны в четырёх возрастных группах среди мужчин, женщин, юношей и девушек.

Состязания пройдут в барьерном и гладком беге на различные дистанции от 60 до 2 000 метров, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, тройном прыжке.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 октября.