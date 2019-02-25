0
22:59
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
Еще новости
Общество

Псковская Росгвардия проводит отбор для поступления в военные институты войск нацгвардии

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
25 февраля 2019
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 2

Идет загрузка...