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Общество

Скончался замглавы Союза журналистов России Алексей Вишневецкий

Заместитель председателя Союза журналистов России, секретарь СЖР Алексей Вишневецкий скончался на 61-м году жизни, сообщили в Союзе журналистов России.

Фото: ПАИ

«Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас, его коллег. <...> Нам будет его очень не хватать», – отметили в СЖР.

Алексей Вишневецкий родился в Москве. В студенческие годы, будучи учащимся факультета журналистики, пришел на практику в газету «Московская правда», а в 1988 году был принят в штат внештатным корреспондентом. В издании он прошел путь до первого заместителя главного редактора. С 1994 по 1996 год занимал должность ответственного секретаря приложения к «Российской газете» – «Профи-спорт».

С 1996 года Вишневецкий работал на телевидении. Он был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на телеканалах НТВ и ТНТ, консультантом и шеф-редактором программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1». В 2009–2012 годах являлся ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год – заместителем начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1». С 1 декабря 2017 года занимал должность заместителя председателя Союза журналистов России.

В 2026 году указом президента РФ Вишневецкому присвоено звание заслуженного журналиста России. Он вёл творческие мастерские в столичных вузах, в том числе на факультете журналистики МГУ. Журналист является автором сотен газетных публикаций, принимал участие в создании около тысячи документальных фильмов.

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