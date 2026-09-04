«Школа будущих родителей»: как распознать талант у ребёнка и найти ключ к успеху

12:40, 04 сентября 2026, ПАИ

Три образовательных трека, бесплатное обучение, подготовка к перечневым олимпиадам и индивидуальный подход к каждому ребёнку – Центр развития одарённых детей и юношества в Псковской области уже 30 лет помогает школьникам раскрывать свои таланты. О том, как попасть в центр и какие направления доступны, родителям рассказал руководитель центра Илья Васильев.

В рамках проекта «Школа будущих родителей» он объяснил, что одарённость для специалистов центра – это потенциальная способность ребёнка достичь высоких результатов, превосходящих обычные школьные достижения. Центр предлагает три образовательных трека. Первый – для начинающих (4–7-е классы): исследовательские проекты, исторические и географические прогулки, математические кружки, которые поддерживают интерес к науке. Второй – для опытных: углублённые программы по естественным и социально-гуманитарным наукам, доступные очно для псковских школьников и дистанционно – для ребят из других муниципалитетов.

Особое внимание в центре уделяют третьему треку – для продвинутых. Здесь школьников готовят к перечневым министерским олимпиадам и Всероссийской олимпиаде школьников по физике, математике, биологии, экологии, географии и английскому языку. Подробнее о треках обучения, олимпиадной подготовке и возможностях для школьников из районов – в видео.

Проект «Школа будущих родителей» направлен на информирование молодых семей о планировании, воспитании и рождении детей и о мерах социальной поддержки для семей с детьми.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выйдет серия интервью с ведущими экспертами, в том числе с врачами и педагогами, о планировании, рождении, воспитании и образовании детей, а также о возможностях и перспективах для семей с детьми, об их социальной и иной поддержке, юридических нюансах в области семейного права.