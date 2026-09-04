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Общество

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области

Народная программа для Псковской области на ближайшие пять лет утверждена на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которые проходят в Пскове 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, в основу документа легли более 10 тысяч предложений жителей региона.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Сбор инициатив начался в феврале и проходил во время встреч с жителями, работы общественных приёмных, а также в онлайн-формате. Аналогичный принцип, по словам главы региона, используется при выборе территорий для благоустройства – жители сами определяют приоритетные проекты.

Выступая перед делегатами, губернатор отметил, что в программу вошли инициативы по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству и очистке населённых пунктов, туризму, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры, устранению цифрового неравенства, поддержке участников специальной военной операции и их семей, подготовке управленческих кадров, развитию адаптивного спорта в регионе и другие.

Депутаты «Единой России» принимали непосредственное участие в формировании документа, проводя прямые разговоры с избирателями, напомнил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Александр Козловский сообщил, что партия продолжит работать над программами, запущенными в прошлые годы, отметив значительное увеличение финансирования в регионе за последние годы.

Он также добавил, что в программу включены и новые направления, связанные с улучшением качества жизни в небольших районах, и подчеркнул, что утверждённый документ – это первая часть работы. «В случае необходимости мы будем дополнять программу новыми пунктами», – подытожил Козловский.

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.

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