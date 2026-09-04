Книжный портрет Евпраксии Вревской представили в Тригорском

12:35, 04 сентября 2026, ПАИ

В доме-музее Осиповых и Вульфов в Тригорском открылась выставка «Круг чтения обитателей Тригорского. Евпраксия Вревская». Экспозиция разместилась в «Классной комнате», сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Выставка стала частью большого проекта по сбору и систематизации материалов для будущей реэкспозиции «Библиотеки» Тригорского. Каждая экспозиция проекта посвящена одному из обитателей усадьбы. Через книги, иллюстрации и другие материалы посетителям предлагают узнать больше о человеке и увидеть знакомый образ с новой стороны.

Ранее в рамках проекта рассказывали об Анне Вульф и Александре Вындомском, летом 2026 года героем выставки стал Алексей Вульф. Теперь экспозиция посвящена Евпраксии Вревской.

Выставку можно посетить в доме-музее Осиповых и Вульфов в музее-усадьбе «Тригорское». Она будет работать до 31 декабря 2026 года.

До ноября экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 17:00, за исключением отдельных выходных дней. В сентябре это 7, 14 и 29 сентября, в октябре – 12, 19 и 27 октября.