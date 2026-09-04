Псковские теплосети опубликовали инструкцию по поверке счётчиков горячей воды

12:36, 04 сентября 2026, ПАИ

Инструкцию для псковичей о действиях при истечении срока поверки счётчика горячей воды опубликовали Псковские теплосети в MAX. Как поясняется в памятке, прибор, у которого закончился срок поверки, признаётся непригодным для учёта, а его показания использовать нельзя.

В этом случае расчёт платы производится следующим образом: первые три расчётных периода начисляются по среднемесячному потреблению на основе прошлых показаний, затем – по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5.

Проверить даты поверки можно на официальном сайте предприятия или через чат-бот в MAX. Само предприятие, как отмечается в сообщении, поверкой не занимается и не может рекомендовать конкретные организации из-за требований антимонопольного законодательства – выбрать подрядчика следует самостоятельно, убедившись в наличии у него аккредитации. Если прибор устарел или неисправен, его требуется заменить, для монтажа можно обратиться в специализированную организацию или управляющую компанию.

После проведения поверки или замены необходимо направить акт либо фото паспортов новых счётчиков на электронную почту orn1@pts.pskov.ru. Также требуется записаться на пломбировку в службе энергосбыта по телефону (8 8112) 20-16-75 – без этой процедуры прибор не считается принятым в эксплуатацию.

Срок поверки отсчитывается от даты первичной или последней поверки, указанной в паспорте прибора. В Псковских теплосетях рекомендуют ставить напоминание в календаре за один-два месяца до истечения срока, чтобы пройти процедуру.