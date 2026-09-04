Наталия Соколова назвала признаки дезадаптации ребёнка в первые недели учебного года

12:37, 04 сентября 2026, ПАИ

Начало учебного года становится испытанием не только для школьников, но и для их родителей. После длительных каникул детям приходится возвращаться к ранним подъёмам, учебным нагрузкам и строгому распорядку дня. О том, как сделать этот переход максимально комфортным, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

По словам детского омбудсмена, адаптация к школе — это не просто привыкание к новому расписанию, а перестройка организма, связанная с изменением режима, увеличением нагрузок и необходимостью соблюдать дисциплину. В среднем этот период может занимать от двух недель до полутора-двух месяцев.

Особое внимание, отметила Наталия Соколова, необходимо уделять первоклассникам, для которых школа становится полной сменой привычного образа жизни, пятиклассникам, переходящим в среднее звено и сталкивающимся с новыми предметами и учителями, а также старшеклассникам. Для последних дополнительным источником стресса могут становиться экзамены и необходимость определиться с будущей профессией.

Родителям стоит внимательно следить за состоянием ребёнка в первые недели учебного года. Нарушение сна, потеря аппетита, раздражительность, плаксивость, капризы, нежелание говорить о школе, а также жалобы на головную или желудочную боль при отсутствии заболевания могут быть признаками дезадаптации.

«Это не лень, а сигнал о помощи», — подчеркнула Наталия Соколова.

Чтобы облегчить ребёнку возвращение к учебному ритму, родителям рекомендуют соблюдать режим дня. По возможности переходить на более ранние подъемы и отход ко сну следует еще до начала учебного года, постепенно сдвигая время примерно на 15 минут в день. Детям младшего возраста необходимо спать около 9–10 часов, подросткам — 8–9 часов.

Помогает адаптации и стабильный график выполнения домашних заданий. В качестве оптимального времени для занятий Наталия Соколова назвала период с 15:00 до 18:00 — после обеда и отдыха.

При этом родителям важно интересоваться не только оценками. После школы можно спросить ребёнка, что было интересным, что его расстроило или порадовало. По словам омбудсмена, ребенок должен чувствовать, что дом остается для него надежным местом, где его примут и поддержат независимо от полученных оценок.

Наталия Соколова также призвала взрослых не требовать отличных результатов с первых дней, не сравнивать ребенка с другими школьниками и не перегружать его дополнительными занятиями сразу после начала учебного года. Кроме того, не стоит игнорировать жалобы на самочувствие — иногда они могут быть проявлением психосоматической реакции на стресс.

Особое внимание необходимо уделять первоклассникам. Родителям рекомендуется поддерживать их, замечать даже небольшие успехи, участвовать в школьной жизни ребёнка и помогать ему справляться с возникающими трудностями.

Если адаптация проходит тяжело, обращение к школьному психологу является нормальным способом получить необходимую помощь, отметила детский омбудсмен.

«Пусть вашими главными помощниками станут терпение, любовь и поддержка», — пожелала Наталия Соколова родителям и школьникам в начале нового учебного года.