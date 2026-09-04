Новый учебный год стартовал в Псково-Печерской духовной семинарии

12:19, 04 сентября 2026, ПАИ

Новый учебный год стартовал в Псково-Печерской духовной семинарии. Торжественный молебен на начало занятий состоялся 1 сентября в храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенном в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужение возглавил ректор семинарии иеромонах Прохор (Андрейчук), на молитве присутствовали студенты и преподаватели духовной школы.

По окончании молебна в стенах семинарии отец Прохор поздравил студентов и зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, адресованное ректорам, преподавателям и учащимся духовных учебных заведений.

Также с напутственным словом к семинаристам обратился духовник учебного заведения, насельник монастыря игумен Савва (Комаров). Перед собравшимися выступили первый проректор игумен Августин (Заярный) и проректор по научной и учебной работе Владимир Дмитриев.