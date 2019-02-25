Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста узнали, как читать кардиограмму сердца

22:46, 25 февраля 2019, ПАИ

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста состоялась очередная встреча пожилых людей с врачом-консультантом Жанной Шлосберг. Эта встреча стала заключительным занятием цикла, направленного на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, и была посвящена аритмиям сердца, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте.

Доктор начала встречу с объяснения, что такое аритмия и почему она возникает. По словам кардиолога, спровоцировать аритмию у здорового человека могут сильное эмоциональное возбуждение, обильная еда, запоры, тесная одежда, укусы насекомых, алкоголь, кофе, некоторые лекарственные препараты, стресс. Также высок риск развития аритмии у людей, страдающих ожирением и повышенным артериальным давлением. На вопрос одного из участников занятия, чем опасна аритмия, врач ответила, что организм больного во время приступа страдает от «кровяного голодания». Это плохо сказывается на состоянии и работе центральной нервной системы, в том числе головного мозга, кровотока, легких. Диагностировать аритмию позволяет электрокардиограмма (ЭКГ) человека. Доктор на нескольких примерах показала, как можно определить аритмию на кардиограмме. Среди профилактических мер возникновения аритмий Жанна Шлосберг назвала здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.