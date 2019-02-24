Музеям Псковской области предложили участвовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне

22:52, 25 февраля 2019, ПАИ

Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в ФГБУК «Музей Победы», участвовать в конкурсе предложено всем музеям, в том числе и располагающимся в Псковской области.

Музей Победы предложил экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода.

Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы.

Для участия необходимо с 21 февраля до 20 апреля направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии.

Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчиненности.

Награждение победителей состоится в Музее Победы в Международный день музеев - 18 мая. Лучшим экскурсоводам и музеям – участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея. Кроме того, участникам, немного отставшим от лауреатов, дадут рекомендации по ведению конкретной экскурсии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте здесь>>>