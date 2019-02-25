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Общество

62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии

62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие», которое проходило с 18 по 20 февраля на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления совместно с полицией провели более тысячи проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлены 49 административных протоколов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы также проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

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