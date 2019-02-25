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Общество

Депутаты Псковской городской Думы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеями

Депутаты Псковской городской Думы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Елена Полонская поздравила с 95-летием псковичку, ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла Ольгу Васильеву. Она поблагодарила ее за большой вклад в победу в этой страшной войне, а также пожелала доброго здоровья и счастья. Заместитель главы Пскова вручила  имениннице открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы Пскова и цветы.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил с юбилеем несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Айно Мартикайнен.

Сергей Колосов пожелал имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения и вручил ей открытку от президента России, приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского и цветы.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил участника ВОВ Алексея Шабанова с 90-летием. «Вы относитесь к плеяде настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Вы продолжали и после войны вносить свой вклад в спортивное воспитание подрастающего поколения, благодаря вам в нашем городе растет целое поколение чемпионов», - сказал в поздравительном слове депутат и пожелал имениннику крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны близких людей, а также вручил поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского и цветы.

Также поздравление с юбилеем от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского и цветы были вручены труженику тыла Марии Рогозиной в день ее 90-летия.

В теплой беседе ветераны поделились воспоминаниями о военных годах и выразили слова благодарности за то, что о них помнят. Они выразили надежду на то, что и дальше традиция передачи поздравлений от президента России Владимира Путина в Дни Рождения ветеранов и тружеников тыла будет продолжена.

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