День неторопливости отмечается в мире 26 февраля

10:05, 26 февраля 2019, ПАИ

26 февраля в мире отмечается День неторопливости (или День медлительности).

Как сообщает calend.ru, идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они впервые отметили его в 2007 году. Инициатором выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня «не торопись и насладись моментом».

Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, среди них – совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.

В рамках Дня неторопливости проходит немало мероприятий. Например, в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанция марафона – 300 метров, но преодолеть её надо не быстрее, чем за 87 минут, при этом ни разу не останавливаясь. В Милане в этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Также во многих регионах Италии в День неторопливости многие жители отдают предпочтения делам, на которые «хронически не хватает времени» – они посещают поэтические и литературные чтения, музыкальные концерты, проводят время за любимым занятием или просто наслаждаются интеллектуальной беседой за неспешной трапезой.