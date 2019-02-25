0
22:59
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
Еще новости
Общество

Молиться об укреплении семьи советует сегодня народный календарь

26 февраля по народному календарю наступил Мартинианов день, пишет сalend.ru.

Святой Мартиниан, чья память отмечается 26 февраля, — христианский святой, живший в IV-V веках в Палестине. Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниан стал считаться укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
25 февраля 2019
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области 1
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 2

Идет загрузка...