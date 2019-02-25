УФСБ по Псковской области даёт рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения теракта

20:35, 25 февраля 2019, ПАИ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

«Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране», - отметили в УФСБ.

Во всех перечисленных случаях нельзя трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный предмет; необходимо зафиксировать время обнаружения предмета; постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; обязательно нужно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки.

«Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям», - призывают в УФСБ.

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, необходимо соблюдать спокойствие и четко выполнять их команды.

«Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: возьмите личные документы, деньги, ценности; отключите электричество, воду и газ; окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей», - отметили в УФСБ.

В толпе необходимо избегать больших скоплений людей; не присоединяться к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события; если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё; глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками; любыми способами старайтесь удержаться на ногах; не держите руки в карманах; двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки; если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа; если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять; если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок; попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним; легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода; при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию; не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди; не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание; во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

При угрозе совершения террористического акта необходимо всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах; при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета; не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле; если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника; при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину). Для большей безопасности накройте голову руками; случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

«Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД», - призывают в УФСБ.

Напомним телефонные номера оперативных и экстренных служб Пскова:

Управление ФСБ России по Псковской области: 72-52-00 – дежурный, 66-22-66 - телефон доверия.

Управление МВД России по Псковской области: 66-16-49 – дежурный, 59-22-33 - телефон доверия

Управление МВД России по Пскову: 02, 102, 59-63-22 - дежурный Управления МВД (Запсковье), 57-10-97 - дежурный отдела полиции №1 (Завеличье), 66-94-77 - дежурный отдела полиции №2 (Центр).

Главное Управление МЧС России по Псковской области: 79-44-44 – дежурный, 79-99-99 - телефон довери.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб, 101 (01) – служба пожарной охраны, 102 (02) – служба полиции, 103 (03) – служба скорой медпомощи, 104 (04) – аварийная газовая служба, 55-62-22, 57-87-08 – аварийная служба лифтов.

79-44-44 – оперативный дежурный ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области».

055, 29-01-15 – единая дежурно-диспетчерская служба Пскова.

62-48-28; 62-49-20 – Государственное автономное учреждение «Противопожарный лесной центр».