Мобильная приемная прокурора области заработает 28 февраля в Великих Луках

09:27, 26 февраля 2019, ПАИ

28 февраля с 12:00 в городе Великие Луки будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Принимать граждан будут заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры региона.

Прием состоится в здании прокуратуры города Великие Луки. Записаться на него можно по телефонам 8(81153) 3-96-93 (прокуратура Великолукского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).