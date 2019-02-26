0
13:07
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
12:39
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
12:33
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
11:56
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
11:30
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
10:41
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
10:27
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
Еще новости
Общество

Мобильная приемная прокурора области заработает 28 февраля в Великих Луках

28 февраля с 12:00 в городе Великие Луки будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Принимать граждан будут заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры региона.

Прием состоится в здании прокуратуры города Великие Луки. Записаться на него можно по телефонам 8(81153) 3-96-93 (прокуратура Великолукского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
26 февраля 2019
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
26 февраля 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре 1
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
26 февраля 2019
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
26 февраля 2019
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
26 февраля 2019
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
26 февраля 2019
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
26 февраля 2019
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00 2
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте
26 февраля 2019
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте

Идет загрузка...