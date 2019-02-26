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Общество

Памятку поведения за границей разработало для военных Минобороны

Министерство обороны РФ разработало для военных памятку о том, как они должны себя вести во время командировок за границу. «Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ» уже поступила в войска, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

В частности, военнослужащим запрещается использовать смартфоны и другие гаджеты с геолокацией, раскрывать место своего нахождения в разговорах и переписке даже с членами семьи.

Также военнослужащим нельзя поддаваться на провокации, например реагировать на оскорбления со стороны мирных жителей в свой адрес или по отношению к России.  В памятке сказано, что в случае вербовки военные должны тут же обратиться к командиру.

Газета отмечает, что с документом военнослужащих ознакамливают под роспись. За нарушение ряда пунктов, прописанных в нем, предусмотрено наказание  от прерывания командировки до дисциплинарной и уголовной ответственности.

Запреты, указанные в памятке, подкреплены соответствующими статьями законов «О государственной тайне», «О статусе военнослужащего» и ведомственными приказами.

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