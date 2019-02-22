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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Дно и Великих Луках

В Великих Луках и Дно дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 24 февраля у дома по Новослободской набережной в Великих Луках полицейские остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого находился нетрезвый 26-летний горожанин. В Дно по поселку Пригородному 24 февраля на ВАЗе ехал 33-летний житель Порховского района, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. А утром 25 февраля в Дно на улице Социалистической стражи порядка остановили «Фольксваген», которым управлял нетрезвый 44-летний местный житель. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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