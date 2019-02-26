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Общество

Регионы с самыми высокими зарплатами врачей назвали эксперты

В России размер средней зарплаты у врачей составил 75 тыс. 7 рублей, что на 24% выше, чем годом ранее (56 тыс. 445 рублей). Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, самая высокая зарплата наблюдается на Чукотке, там медицинские специалисты получают более 180 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, сообщается, что зарплата на Чукотке сравнима с доходом специалистов в Ямало-Ненецком автономном округе. Третье место досталось Ненецкому автономному округу, где средняя зарплата доктора составляет 158 тыс., за ней идет Магаданская область (143 тыс.) и Москва. Средняя зарплата столичных врачей составляет 138,6 тыс. рублей.

Меньше всего зарабатывают медики Кавказа: Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Там врачи в среднем получают около 43 тыс. рублей в месяц.

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