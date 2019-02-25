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Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян планируется ограничить

В Государственную Думу будет внесён законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения во II квартале и принят до конца 2019 года. Сообщил газете «Известия» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект запрещает банкам выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Газета отмечает, что разработка документа затянулась в связи с негативной реакцией на него со стороны кредитных организаций.

В опрошенных «Известиями» банках предупредили о возможных сложностях, связанных, прежде всего, с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.

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