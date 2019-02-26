Фальшивую тысячу рублей изъяла полиция в Пскове 25 февраля

10:17, 26 февраля 2019, ПАИ

25 февраля в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, купюра поступила в выручке одного из магазинов областного центра.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.