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Владислав Супрун: Для изменения ситуации с состоянием дорог в Псковской области нужен системный подход

Для изменения ситуации с состоянием дорог в Псковской области нужен системный подход. Об этом заявил активист движения «Убитые дороги» Владислав Супрун в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Владислав Супрун подчеркнул, что каждый чиновник, который находится на своем месте, должен заниматься своей работой. «По сути, мы, участники «Убитых дорог», дублируем работу чиновников. Мы, как налогоплательщики, должны получать качественный продукт от чиновников. Если чиновник не справляется со своими обязанностями, то, наверное, ему не место на этой работе», - подчеркнул общественник.

Он добавил, что в сложившей обстановке важно, что губернатор взял ситуацию на личный контроль. «Но, в целом, нужно выработать такую систему, чтобы здесь не было личностей, чтобы был некий аппарат, который бы сам по себе работал», - отметил Владислав Супрун.

Напомним, на совещании 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.

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