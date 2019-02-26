Псковские десантники стали чемпионами ВДВ по хоккею

11:18, 26 февраля 2019, ПАИ

Команда 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, дислоцированной в Пскове, завоевала «золото» чемпионата ВДВ по хоккею с шайбой, который проходил в Рязани в ледовом Дворце спорта «Десант».

Как пишут «Рязанские ведомости», в финале псковская команда обыграла со счётом 4:3 хозяев льда команду Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В турнире участвовали 8 команд войсковых подразделений ВДВ из Рязани, Тулы, Омска, Улан-Удэ, Ульяновска, Пскова, Новороссийска, Иваново.

Чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой проводится второй год подряд. В прошлом году «золото» также завоевали псковские десантники.

Основными задачами чемпионата являются привлечение к активным командным видам спорта действующих военнослужащих ВДВ для подготовки и участия в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.