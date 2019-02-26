Трое огнеборцев награждены за тушение пожара на улице Западной в Пскове

15:42, 26 февраля 2019, ПАИ

Трое огнеборцев, участвовавших 10 августа 2018 года в тушении пожара на улице Западной в Пскове, получили ведомственные награды за умелые, решительные действия и высокое профессиональное мастерство, способствующее предотвращению пожара, спасению людей и имущества от огня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

10 августа 2018 года в 16:25 поступило сообщение о задымлении на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Западной, 2а в Пскове. На место вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, 2 и 8 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области».

Старший лейтенант внутренней службы Вадим Кирюхов в составе караула выехал к месту пожара, где по прибытии обнаружил просящую о помощи женщину в окне пятого этажа. После её спасение, Вадим Кирюхов вместе с пожарным Юрием Павловским сформировал звено газодымозащитной службы и со стволом первой помощи организовал разведку пятого этажа с целью поиска пострадавших. Под защитой пожарного ствола, в условиях ограниченной видимости, был обнаружен человек, лежавший на площадке. Под воздействием высокой температуры и открытого огня, закрывая пострадавшего своим обмундированием, Вадим Кирюхов и Юрий Павловский приступили к его спасению.

«При реагировании на опасную ситуацию большое значение имеет мастерство каждого специалиста и слаженность действий всего личного состава», - отметили в МЧС. Так, сержанту внутренней службы Андрею Зубене была поставлена задача: «По АЛ-30 от АЦ-40 подать ствол «Б» через лоджию горящей квартиры на пятом этаже с обратной стороны дома». К моменту подачи ствола огонь уже вышел на лоджию, на которой располагались три бытовых газовых баллона. В условиях особой опасности сержант внутренней службы Андрей Зубеня осуществил охлаждение газовых баллонов, их эвакуацию и дальнейшую подачу ствола на тушение квартиры. Также Андрей Зубеня по автолестнице произвел спасение женщины со второй лоджии пятого этажа.

«Пожарные, которые действовали в условиях, сопряженных с риском для жизни, несомненно, проявили отвагу и самоотверженность при спасении людей от огня. За это Вадим Кирюхов и Юрий Павловский были награждены медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», а Андрей Зубеня нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». Награждение состоялось на торжественном построении личного состава ГУ МЧС России по Псковской области в честь Дня защитника Отечества», - отметили в МЧС.