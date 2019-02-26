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Общество

В Полистовском заповеднике пересчитали бобров

Сотрудники Полистовского заповедника совместно с зоологом, доктором биологических наук Николаем Кораблевым впервые провели учеты бобра на верховом болоте. Эта работа продолжила прошлогодние учеты, состоявшиеся в октябре в охранной зоне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Специалисты дважды выезжали на территорию заповедника, они обследовали внутриболотные озера — Русское, Кокоревское, Межницкое, Круглое и Долгое, а также урочища Несвино и Ратча. По маршруту учетчики передвигались на снегоходах, все водоемы проезжали вдоль берега, фиксируя встреченные следы жизнедеятельности животных с помощью GPS-навигатора.

В ходе работ специалисты установили обитание бобров по берегам Межницкого, Русского и Круголого озер. Жилые хатки встречены у реки Ратча, на озере Курглое и на берегу реки Порусь, повсюду в окрестностях заметны погрызы и другие следы пребывания животных. У истоков Поруси заметили и самих бобров, которые ели кубышку.

«Время для проведения учетов выбрано в конце зимы не случайно. Именно сейчас, с наступлением оттепели и появлением проталин, удобнее всего оценивать размер хаток, фиксировать все следы обитания бобров и оценивать границы жилых поселений», - отметили в заповеднике.

Учеты бобров на верховых болотах Полистовкого заповедника специалисты провели впервые. Ранее сотрудникам охраняемой территории было известно, что бобры населяют эту местность, однако специальных исследований не проводилось. В течение 2019 года учеты планируется продолжить и по результатам составить карту расселения бобра в Полистовье.

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