«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут на сцене «Александринки»

12:23, 26 февраля 2019, ПАИ

2 марта в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина покажут спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхамона», премьера которого прошла в Пскове на XXVI Пушкинском театральном фестивале. Спектакль состоится в рамках офф-программы фестиваля X Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

До псковской премьеры пьесу американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона», которая была удостоена престижного приза газеты New York Times, зрители России и Европы еще не видели. На псковской сцене ее поставила режиссер Елизавета Бондарь.

Соавтором постановки является научный сотрудник центра электроакустической музыки Московской консерватории, лауреат многих композиторских конкурсов, композитор года по версии журнала «Музыкальное обозрение», композитор Николай Попов. Вместе с режиссером Николай Попов работал над ритмической и мелодической партитурой актерской речи.

Медиахудожник «Гробницы малыша Тутанхамона» Алина Тихонова принимала участие в создании спектаклей Александринского театра «Чук и Гек» и «Мысль», работала над проектами Михаила Патласова «Неприкасаемые» и «Цель визита», спектаклем театра «Старый дом» «Пыль».

Санкт- Петербургский фестиваль «Прорыв» стартовал в 2008 году как совместная инициатива Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Задача премии – поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены: как их самостоятельных творческих работ, так и работ, созданных в рамках государственных театральных стационаров.

Начало спектакля в 19:30. Для зрителей старше 18 лет.