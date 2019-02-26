Управление спецсвязи на территории Псковской области установило монопольно высокую цену на свои услуги — УФАС

13:27, 26 февраля 2019, ПАИ

Нарушения антимонопольного законодательства усмотрело Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области в деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи». Организация, по мнению антимонопольщиков, установила монопольно высокие цены на услугу по перевозке наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФАС, с жалобой на завышенные цены Управления спецсвязи по Псковской области обратилось государственное предприятие Псковской области «Фармация». Стоимость достигала 100-120 тысяч рублей за одну перевозку 10-20 коробок с препаратами (380 килограммов). Это приводило к убыткам предприятия и к дополнительным расходам учреждений здравоохранения Псковской области.

ГП «Фармация» поставляет лекарства медицинским учреждениям Псковской области. Учреждения здравоохранения, коммерческие организации были привлечены в качестве заинтересованных лиц. Поскольку перевозку лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, вправе осуществлять организация, имеющая специальную лицензию, «Фармация», больницы, поликлиники заключают договор на оказание услуг с Управлением спецсвязи по Псковской области. ГП «Фармация» сообщило и представило доказательства того, что несет убытки, так как цена за перевозку либо превышает стоимость самих лекарств, либо цена лекарств для потребителей необоснованно повышается.

В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что филиал - Управления специальной связи по Псковской области занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Пользуясь рыночной властью, ФГУП произвольно установило цену на свои услуги, которая превышает сумму фактических затрат и прибыли.

«Главный центр специальной связи считает, что при отсутствии регулируемой цены он вправе применять коммерческую цену на оказываемые услуги, причем применительно к разным учреждениям разные цены. Одно не учло, что оно ФГУП, и создано для решения определенных задач государства. А каждый субъект, занимающий доминирующее положение, должен обосновать свои цены детальными расчетами, и документальными доказательствами добросовестности своих действий. В данном случае аргументом практически всегда было «ценообразование и скидки на усмотрение директора», - пояснили в УФАС.

Там отметили, что материалы дела свидетельствуют о непрозрачном ценообразовании и неправомерном установлении цен предприятием. «Цена на услугу не обоснована расчетами и не подтверждается бухгалтерскими документами. Дополнительно к цене неоправданно применяются повышающие коэффициенты», - подчеркнули в УФАС.

В ходе рассмотрения ФГУП препятствовало оперативному принятию решения: не представляло документы, обжаловало привлечение к ответственности за непредставление документов в суды. Однако, суд признал законными действия УФАС по Псковской области и оставил штраф в силе.

«Установление и поддержание монопольно высокой цены является серьезным нарушением антимонопольного законодательства, за которое предусмотрен «оборотный» штраф. В соответствии с принятым решением будет выдано предписание о прекращении нарушения и установления обоснованной цены на перевозку лекарств. Главный центр специальной связи будет привлечен к административной ответственности по пункту 1 части 14.31 КоАП РФ». Безусловно, Спецсвязь так просто не согласится расстаться со своими доходами, решение наверняка будет обжаловано в суде, но мы готовы защищать наших пациентов, которым необходимы препараты», - прокомментировала принятое решение руководитель УФАС Ольга Милонаец.