«Призывной пункт» 1940 года создали псковские общественники

12:51, 26 февраля 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден» разработали и представили уже в четырёх районах Псковской области интерактивные площадки под названием «Призывной пункт». Площадки входят в программы торжественных мероприятий, приуроченных к 75-летиям освобождения районов Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

У участников площадки есть возможность познакомиться с работой призывного пункта сороковых годов: пройти строевую подготовку и примерить комплекты военной формы разных родов войск. В рамках подготовки к мероприятию благодаря помощи работников Государственного Архива Псковской области и типографии «Псковское возрождение» были восстановлены открытки сороковых годов: теперь у участников площадки в районах есть возможность подписать и отправить почтовые карточки по любому адресу. Организаторы воссоздали и другие предметы из жизни людей военного времени: упаковки мыла, плиток шоколада, спичечных коробков.

18 февраля площадка была представлена в Плюсском районе, 24 февраля – в Дновском, Порховском и Дедовичском. На данный момент запланированы ещё три выезда: 26 февраля – Локнянский и Бежаницкий районы и 28 февраля – Новоржевский район.