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Общество

Юбилейный концерт духового оркестра «Геликон» состоится 13 марта в Пскове

13 марта в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт лауреата Всероссийских конкурсов «Будущее России» и «Созвездие» в Москве, обладателя Гран-при III Всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома, которому в этом году исполнилось 15 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Художественный руководитель, заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор отметил, что за годы деятельности оркестра «Геликон» в нем занимались музыкой более 100  детей.

«Для многих ребят музыка оставила неизгладимый след в жизни. Около полутора десятка моих воспитанников окончили музыкальную школу №1, 11 человек поступили в музыкальное училище. Наш «геликоновец» Алексей Васильев в настоящее время учится в Петрозаводской консерватории, на следующий год собирается поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию еще один талантливый трубач Никита Орлов. Шестеро сейчас служат по контракту в псковских военных оркестрах. Еще шесть человек окончили другие вузы», - рассказал Александр Роор.

Все эти годы оркестр «Геликон» Псковского детского дома представлял регион на различных конкурсах и фестивалях, в том числе и за пределами России. На юбилейном концерте соберутся выпускники оркестра, а также поклонники и друзья коллектива. В программе принимают участие солисты оркестра: Павел Поздеев, Никита Истомин, Никита Орлов, Василиса Васильева, Анна Роор, Станислав Рыжиков, Алексей Негин, Аркадий Галковский. Все собранные от концерта деньги будут перечислены на счет Псковского детского дома. Стоимость билета - 200 рублей.

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