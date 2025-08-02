Российские школьники заняли призовые места на Международной олимпиаде по информатике

21:10, 02 августа 2025, ПАИ

Итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI) подвели в городе Сукре в Боливии: четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

С успешным выступлением ребят и их наставников поздравили заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что президент Владимир Путин подчеркнул важность присутствия России в авангарде мировых технологических изменений и необходимости предлагать новаторские и нестандартные решения.

«Гордимся победителями и желаем уверенно идти вперёд к новым вершинам. Правительство в свою очередь продолжит создавать все условия для самореализации и развития талантов детей и молодёжи», – заявил вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость успеха для будущего цифровой экономики страны, отметив, что именно такие ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России.

Золотые медали получили Пётр Лосев (школа № 57, Москва) и Владислав Жиганов (СУНЦ МГУ, Москва). Серебряные медали завоевали Гимран Абдуллин (лицей-интернат № 2, Казань) и Дарья Грекова (школа № 57, Москва). Все участники – победители Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Российскую сборную возглавил декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич. Подготовка проводилась тренерским штабом под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ, которым руководит директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

В этом году в соревнованиях приняли участие юные программисты из 87 стран. Олимпиада проходила в два тура по пять часов, за которые участники должны были решить шесть алгоритмических задач.

На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль на основных международных олимпиадах. IOI – одна из самых престижных ежегодных международных олимпиад по информатике для школьников, проводящаяся с 1989 года. Ранее, в 2024 году, вся российская команда завоевала четыре золотые медали.