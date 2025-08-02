Ярмарка раритетных вещей ждёт гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу

21:30, 02 августа 2025, ПАИ

Ярмарка раритетных вещей, которая привлекает ценителей истории и коллекционеров, работает в Пскове у Дома Беклешова (улица Георгиевская, 4) каждую субботу с 11:00 до 15:00, сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.



Фото: Telegram-канал администрации Пскова



Фото: Telegram-канал администрации Пскова



Фото: Telegram-канал администрации Пскова



Фото: Telegram-канал администрации Пскова



Фото: Telegram-канал администрации Пскова



Фото: Telegram-канал администрации Пскова











Посетители могут приобрести советские монеты, старинные книги, украшения, а также качественные столовые сервизы и кухонные приборы. Среди представленных товаров – изделия из натуральной кожи, металлов и шёлка.

«Ярмарка выходного дня у Беклешова» поможет тем, кто хочет сделать оригинальный подарок близким или увлечён коллекционированием, отмечают организаторы. Здесь каждый найдёт что-то уникальное и по душе, впитывая атмосферу истории и мастеровитых рук псковских ремесленников.