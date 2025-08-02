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Общество

Ярмарка раритетных вещей ждёт гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу

Ярмарка раритетных вещей, которая привлекает ценителей истории и коллекционеров, работает в Пскове у Дома Беклешова (улица Георгиевская, 4) каждую субботу с 11:00 до 15:00, сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова
  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова
  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова
  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова
  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова
  • Ярмарка раритетных вещей ждет гостей у Дома Беклешова в Пскове каждую субботу
    Фото: Telegram-канал администрации Пскова

Посетители могут приобрести советские монеты, старинные книги, украшения, а также качественные столовые сервизы и кухонные приборы. Среди представленных товаров – изделия из натуральной кожи, металлов и шёлка.

«Ярмарка выходного дня у Беклешова» поможет тем, кто хочет сделать оригинальный подарок близким или увлечён коллекционированием, отмечают организаторы. Здесь каждый найдёт что-то уникальное и по душе, впитывая атмосферу истории и мастеровитых рук псковских ремесленников.

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