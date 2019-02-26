1623 правонарушения были выявлены в 2018 году в Псковской области с помощью программы «Безопасный город»

11:45, 26 февраля 2019, ПАИ

1623 правонарушения и 1 преступление были выявлены в 2018 году в Псковской области с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом сегодня, 26 февраля, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области рассказал руководитель регионального управления спецпрограмм Игорь Виноградский.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Игорь Виноградский напомнил, что программа «Безопасный город» действует в Псковской области с 2014 года. За последние 3 года на ее мероприятия было выделено 10 млн рублей.

На совещании также прозвучала информация о том, что программа «Безопасный город» нуждается в дальнейшем развитии и инвестициях, поскольку качество изображения с камер наблюдения и их количество не соответствуют «складывающейся обстановке». На данный момент в рамках программы в 11 муниципалитетах региона установлены 67 камер.