50 камер планируется установить в этом году на дорогах Псковской области

11:46, 26 февраля 2019, ПАИ

В этом году на дорогах Псковской области планируется установить 50 видеокамер в рамках систем уличного контроля и выявления нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин на очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое проходит сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, в настоянии время в регионе используется 31 стационарная камера.