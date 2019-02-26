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Общество

26 миллионов выделено в Псковской области в 2019 году на муниципальные программы по профилактике правонарушений

В 2019 году в Псковской области на муниципальные программы по профилактике правонарушений выделено26 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018 году на эти цели было потрачено 18 миллионов. Об этом сегодня, 26 февраля, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области сообщил руководитель регионального управления спецпрограмм Игорь Виноградский.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Игорь Виноградский отметил, что, в частности, нужны деньги на ежегодное поощрение членов добровольных народных дружин. На эти цели запланировано потратить 794 тысячи рублей.

Он также попросил администрации районов и городов привести муниципальные программы и подпрограммы в соответствие с задачами, которые стоят перед органами профилактики. И предложил провести с муниципальными специалистами ряд обучающих семинаров.

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