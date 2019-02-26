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Общество

Облачные сервисы для хранения данных с камер будут использовать во время Ганзейских дней в Пскове

Облачные сервисы для хранения данных с камер будут использовать во время 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Об этом сегодня, 26 февраля, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил, что всего необходимо порядка 10 млн рублей на хранение данных с камер во время Ганзейских дней в Пскове. Однако он не уверен, что к лету будут выделены эти деньги, поэтому и планируется использовать облачные сервисы на период Ганзы-2019. По его словам, на 15 дней потребуется порядка 400 тысяч рублей.

Денис Матвеев рассказал, что на сегодня есть две программы - национальный проект «Цифровая экономика» и «Умный город». По его словам, на покупку видеоаналитической системы в регионе предусмотрены деньги в рамках проекта «Цифровая экономика». Он также добавил, что был реализован проект «Цифровой город»: оборудованы 8 светофоров, которые позволяют отслеживать автомобили.

Денис Матвеев отметил, что в рамках «Умного города» предусмотрена система хранения данных с камер. По его словам, нужно связать все сервисы (систему «112», «Безопасный город», ситуационные центры) в единую систему обеспечения безопасности населения, при том, что в системе «112» используется «ПРОТЕЙ», которая не интегрируется со сторонними системами.

Докладчик добавил, что в настоящее время запущен аукцион на реализацию системы «112» в муниципальных образованиях.

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