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Общество

Леса Бежаницкого района нуждаются в дополнительных камерах видеонаблюдения

В лесах Бежаницкого района необходимо установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое проходит сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего на сегодняшний день в рамках системы «Лесохранитель» в регионе функционируют 90 видеокамер, одна из них работает в Пскове – в микрорайоне Кресты.

При помощи этого оборудования мониторинг пожароопасности ведётся с апреля по октябрь.

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