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Общество

Кражи инструментов, запчастей и продуктов раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли кражи инструментов, запчастей и продуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в январе текущего года в Опочке на улице Пролетарской из открытого сарая украли электронные весы, газовый баллон, швейную машинку. В этой краже полиция подозревает 30-летнего безработного жителя Опочецкого района. У него изъяли часть похищенного.

С 19 по 21 февраля в Острове из дома на улице Пушкина украли бензопилу, зарядное устройство, триммер, сварочный аппарат и дисковую пилу. Полиция задержала подозреваемых, которыми оказались двое жителей Острова 20 и 23 лет.

22 февраля в Бежаницах из магазина на улице Смольной злоумышленник разбил стекло в двери, сломал замок и украл 5 тысяч рублей, сигареты, спиртное и продукты. Вором оказался 60-летний безработный, ранее судимый горожанин.

Еще одна кража произошла в Великих Луках с 22 по 24 февраля. На улице Туристов с автомобиля УАЗ сняли крышку от коробки передач. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 32-летний безработный мужчина.

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