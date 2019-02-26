9 нарушений выявлены в 2018 году в псковских автошколах

13:45, 26 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году были проведены 15 проверок в образовательных организациях Псковской области, осуществляющих подготовку водителей. В результате выявлены 9 нарушений и выданы 5 предписаний. Об этом сообщил заместитель начальника Управления образования Псковской области Геннадий Барышников сегодня, 26 февраля, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Барышников заметил, что итоговый контроль за качеством подготовки водителей возложен на ГИБДД в рамках проведения квалификационного экзамена на получение прав, контроль на стадии обучения возложен на администрации автошкол, а их лицензионную деятельность контролирует областной комитет.

Геннадий Барышников предложил раз в полгода проводить анализ количества ДТП, совершенных водителями со стажем до 3 лет. Он заявил, что готов выйти с проверками в автошколы, которые укажет ГИБДД.

На заседании межведомственной комиссии также отмечалось, что в регионе очень низкий уровень подготовки водителей, а количества ДТП с участием молодых водителей имеет «устрашающие» цифры.